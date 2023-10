DJ Novartis regista subida do lucro no 3T e sobe projeções

(DJ Bolsa)-- A Novartis aumentou a projeção de lucro para o total do ano pela terceira vez em 2023, depois de ter reportado uma subida do lucro líquido e das vendas no terceiro trimestre, graças ao bom desempenho de alguns dos principais medicamentos da farmacêutica.

A empresa obteve um lucro líquido de $1,76 mil milhões no terceiro trimestre, em comparação com $1,57 mil milhões no mesmo período do ano passado....