DJ Novartis revê em alta previsões para 2023, lança recompras de $15mM

(DJ Bolsa)-- A Novartis reviu em alta esta terça-feira as previsões para o total do ano com base num primeiro semestre fiscal robusto, e disse que vai avançar com uma recompra de ações de até $15 mil milhões.

A farmacêutica suíça disse que as recompras serão concluídas até ao final de 2025.

Para o atual ano fiscal, a empresa espera um crescimento das ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.