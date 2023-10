DJ Novartis: Spinoff da Sandoz Group avaliado a $11,2mM na estreia em bolsa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A fabricante de medicamentos genéricos Sandoz Group foi avaliada em cerca de 10,3 mil milhões de francos suíços ($11,18 mil milhões) na estreia em bolsa na SIX Swiss Exchange depois ter sido de um alvo de spinoff da Novartis.

As ações da Sandoz negociavam a CHF23,10, abaixo dos CHF24,00 que alcançaram no momento de abertura. As ações da Novartis deslizavam 3,9% para CHF88,40.

