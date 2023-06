DJ Novartis: Tratamento Kisqali reduz risco de recorrência do cancro da mama

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Novartis disse que os dados preliminares de um estudo de Fase 3 mostraram que o tratamento com ribociclib Kisqali reduziu significativamente o risco de recorrência de cancro numa ampla população de pacientes com cancro de mama no estágio inicial.

A gigante farmacêutica suíça disse esta sexta-feira que o ribociclib combinado com a terapia endócrina reduziu o risco de recorrência de cancro em 25,2% em pacientes ...