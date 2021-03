DJ Novartis vai ajudar a produzir a vacina da CureVac contra a Covid-19

(DJ Bolsa)-- A Novartis AG vai ajudar a produzir a vacina contra a Covid-19 que a alemã CureVac NV está a desenvolver, a mais recente parceria farmacêutica destinada a acelerar a produção de vacinas.

A vacina de duas doses está na fase final de testes e a CureVac disse que os resultados podem ser conhecidos já no próximo mês.