DJ Novartis vai revender posição na Roche por $20,7 mil milhões

(DJ Bolsa)-- A Novartis AG e a Roche Holding AG disseram na quinta-feira que as farmacêuticas suíças chegaram a acordo para a venda da participação da Novartis em ações ao portador na Roche à própria empresa de Basileia por um valor total de $20,7 mil milhões.

A Novartis disse que espera registar uma mais-valia com a transação de aproximadamente $14 mil milhões.