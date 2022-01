DJ Novo processo alega que Google enganou clientes sobre registos de localização

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Dois estados norte-americanos e a região de Washington, DC, apresentaram novos processos contra a Google, da Alphabet Inc., acusando a empresa de enganar os consumidores ao registar a sua localização mesmo depois de terem tentado desligar o rastreador da empresa.

