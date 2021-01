DJ NYSE inverte decisão de tirar de bolsa empresas chinesas de telecomunicações

(DJ Bolsa)-- A New York Stock Exchange inverteu a decisão de tirar de bolsa três das maiores empresas chinesas de telecomunicações, depois de recorrer às autoridades reguladoras sobre a proibição de investimento recente nos EUA.

Num comunicado publicado na segunda-feira, a NYSE disse que "já não pretende seguir em frente com a medida de tirar de bolsa" em relação à China Mobile ...

