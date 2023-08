DJ O que diz agora o maior indicador de Wall Street para a recessão?

(DJ Bolsa)-- Wall Street está mais confiante de que os EUA podem evitar uma recessão. Mas um dos principais indicadores do mercado ainda está a mostrar sinais pouco otimistas.

Neste momento, as yields dos Treasurys de longo prazo continuam muito abaixo do retorno das obrigações de curto prazo, um fenómeno conhecido como inversão da curva da yield e que tem sido um precursor de recessões no passado.