DJ OMC: Forte abrandamento do comércio global aponta para possível recessão

(DJ Bolsa)-- O comércio global de bens deve abrandar acentuadamente no próximo ano, possivelmente aliviando a elevada inflação, mas aumentando o risco de uma recessão global, revela um novo relatório.

As subidas dos preços da energia e das taxas de juro estão a enfraquecer a procura a nível global, uma dinâmica que poderá levar as exportações e importações a aumentarem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.