DJ ONU deve inspecionar central nuclear na Ucrânia na próxima semana

(DJ Bolsa)-- Os inspetoras da Agência Internacional da Energia Atómica, ou AIEA, devem fazer uma visita de emergência à central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia na próxima semana, depois de um avanço nas negociações sobre o acesso ao complexo do reator, que está a ser ocupado pelas forças russas, disseram fontes próximas das negociações.

A equipa da agência da Organizaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone