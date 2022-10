DJ ONU pede à Fed e outros bancos centrais contenção na subida dos juros

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA e outros bancos centrais correm o risco de empurrar a economia global para uma recessão seguida de uma estagnação prolongada se continuarem a aumentar as taxas de juros, disse uma agência da Organização das Nações Unidas, ou ONU, esta segunda-feira.

O alerta surge numa altura de crescente desconforto com a pressa com que a Fed e os pares estão a subir os custos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.