DJ ONU/Guterres: Cimeira climática de Glasgow corre um grande risco de "ser um fracasso"

NOVA IORQUE (DJ Bolsa)-- A próxima cimeira do clima em Glasgow, na Escócia, corre um "alto risco de ser um fracasso" a menos que os líderes mundiais tomem medidas mais fortes para conter as emissões de gases de efeito estufa, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, na segunda-feira.

Em declarações aos jornalistas após uma reunião à porta fechada de duas horas com o primeiro-ministro ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone