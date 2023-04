DJ OPEP+ anuncia corte surpresa da produção

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O grupo de produtores de petróleo liderado pela Arábia Saudita disse no domingo que vai cortar mais de um milhão de barris por dia à produção a partir do próximo mês, uma decisão surpresa que pode alimentar os preços do petróleo e enervar Washington numa altura em que a crise bancária alimenta os receios sobre a economia global.

O corte de produção junta-se à... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.