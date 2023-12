DJ OPEP+ chega a acordo para corte de produção significativo

(DJ Bolsa)-- A OPEP+ chegou a acordo para fazer um corte de produção significativo de mais um milhão de barris por dia, disseram delegados, numa decisão que vai levar à subida dos preços do petróleo devido à continuação do conflito no Médio Oriente.

No âmbito do acordo desta quinta-feira, a Arábia Saudita também concordou em prolongar o seu corte de um milhão de barris ...