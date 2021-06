DJ OPEP+ considera aumento de produção de cerca de 500.000 barris por dia

(DJ Bolsa)-- A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP, e os seus aliados estão a considerar um aumento de produção coletivo de cerca de 500.000 barris por dia quando se reunirem na próxima semana, disseram delegados da organização, representando uma ligeira subida da oferta mundial de crude à medida que os preços recuperam acentuadamente.

