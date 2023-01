DJ OPEP continua cautelosa sobre China apesar de expectativas de reabertura

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A OPEP manteve as previsões para o crescimento económico global e para a procura global de petróleo praticamente inalteradas e deixou uma nota cautelosa sobre a China, apesar das expectativas de que a reabertura do país este ano poderia significar uma forte recuperação da procura de petróleo.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP, no seu relatório mensal ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.