DJ OPEP deixa previsões da procura global de petróleo inalteradas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP, deixou a previsão para o mercado de petróleo global praticamente inalterada esta quinta-feira, continuando a prever uma forte acumulação da procura de petróleo que desafia a decisão de cortar a produção da Arábia Saudita.

O cartel disse no seu relatório mensal que prevê que a procura de petró... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.