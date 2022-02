DJ OPEP+ mantém aumento previsto da produção de crude em março

(DJ Bolsa)-- A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP, e aliados concordaram esta quarta-feira em aumentar a produção coletiva em 400.000 barris por dia em março, disseram os delegados.

O aumento está em linha com o que o cartel acordou no ano passado até que a produção atinja os níveis pré-pandemia.