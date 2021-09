DJ OPEP+ mantém plano de aumentos graduais da produção de petróleo

(DJ Bolsa)-- A OPEP e um grupo de produtores liderado pela Rússia chegaram a acordo para continuarem a subir a produção gradualmente, disseram delegados, resistindo por enquanto à pressão dos EUA para um maior aumento.

Em julho, a aliança OPEP-Rússia chegou a um entendimento para devolver ao mercado milhões de barris por dia que tinha cortado no início da pandemia.