DJ OPEP: Morreu o secretário-geral Mohammed Barkindo

(DJ Bolsa)-- Mohammed Barkindo, que transformou o papel de secretário-geral da OPEP e supervisionou a expansão do papel da organização nos mercados, morreu aos 63 anos.

A morte inesperada de Barkindo na noite de terça-feira aconteceu poucas semanas antes do fim esperado do seu mandato de seis anos à frente da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP.