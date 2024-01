DJ OPEP prevê abrandamento da procura global em 2025

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP, prevê um abrandamento da procura global por petróleo no próximo ano, embora tenha elevado as projeções económicas graças ao alívio da inflação.

A organização sediada em Viena disse no relatório mensal sobre o mercado petrolífero que prevê um crescimento da procura global diá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.