DJ OPEP prevê crescimento da procura de petróleo até meados do século

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Organização dos Países Produtores de Petróleo, ou OPEP, prevê investimentos de biliões de dólares no setor petrolífero nas próximas duas décadas para ir ao encontro do que diz ser uma procura crescente de combustíveis fósseis que deve prolongar-se até meio do século.

Num relatório anual de tendências de longo prazo do setor, a OPEP disse que a indú... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.