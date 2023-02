DJ OPEP prevê que melhoria das economias possa estimular procura por petróleo

(DJ Bolsa)-- A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP, aumentou as expectativas para a procura de crude este ano, já que o crescimento económico mais forte do que o esperado na Europa e nos EUA, juntamente com a reabertura da economia da China, deve aumentar o apetite global por petróleo.

No relatório de mercado mensal publicado esta terça-feira, a OPEP elevou as previsões de ...