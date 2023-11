DJ OPEP: Reunião entre produtores de petróleo passa a virtual

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Organização dos Países Produtores de Petróleo, ou OPEP, passou a próxima reunião ministerial para virtual, um dia depois de tomar a decisão de adiar o encontro por quatro dias, em mais um sinal de conflito dentro do cartel.

A OPEP e um grupo de produtores liderados pela Rússia, que formam a chamada OPEP+, deveriam reunir-se no domingo para discutir os níveis de produção para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.