DJ OPEP: Sauditas, outros membros estudam aumento da produção de crude

(DJ Bolsa)-- A Arábia Saudita e outros produtores de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP, estão a debater um aumento na produção, disseram os delegados do grupo, uma medida que pode ajudar a resolver um conflito com a administração Biden e manter a energia a fluir após novas tentativas de enfraquecer a indústria petrolífera da Rússia por causa da guerra na ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.