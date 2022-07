DJ Oracle, Microsoft anunciam parceria para melhorar interoperabilidade da cloud

(DJ Bolsa)-- A Oracle Corp. e a Microsoft Corp. anunciaram uma parceria para melhorar a interoperabilidade das suas clouds, permitindo que os clientes executem projetos com mais facilidade nas duas plataformas.

