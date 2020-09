DJ Oracle vence corrida pela TikTok nos EUA; oferta da Microsoft rejeitada

(DJ Bolsa)-- Oracle Corp. venceu o concurso pelas operações norte-americanas da aplicação de partilha de vídeos TikTok, disseram fontes próximas do assunto. A tecnológica superou a Microsoft Corp. num negócio mediático para salvar uma das sensações das redes sociais no último ano, que foi apanhada no centro de uma disputa geopolítica.

