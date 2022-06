DJ Oracle: Vendas superam expectativas perante incerteza económica

(DJ Bolsa)-- As vendas da Oracle Corp. aumentaram no último trimestre, aliviando os receios sobre o outlook da gigante de software perante um cenário de incerteza económica que tem afetado as empresas de tecnologia.

A empresa com sede em Austin, Texas, disse que a receita total da empresa aumentou 5%, para $11,84 mil milhões no quarto trimestre fiscal, enquanto a receita total de cloud cresceu 19% para $2,9 mil milhões,...

