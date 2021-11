DJ Países Baixos devem voltar a impor restrições apesar de elevada vacinação

(DJ Bolsa)-- Os Países Baixos preparam-se para voltar a impor restrições à população, apesar de uma elevada taxa de vacinação, depois de uma subida acentuada nos casos de coronavírus ter causado receios de uma nova falta de capacidade de resposta dos hospitais.

Um porta-voz disse que o governo planeia aplicar três semanas de restrições, a começar no próximo sábado.

