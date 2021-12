DJ Países estudam reforço das restrições pós-Natal para conter Ómicron

(DJ Bolsa)-- No dia seguinte ao Natal, as pessoas em toda a Europa enfrentaram novas restrições para conter a disseminação da variante Ómicron à medida que as taxas de infeção atingiram novos recordes em muitas regiões, enquanto os EUA e outros países aliviaram as diretrizes de isolamento para resolver a escassez de mão-de-obra no setor de saúde e outras indústrias importantes.

