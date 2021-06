DJ Panasonic confirma que vendeu totalidade da posição na Tesla

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- A Panasonic Corp. vendeu a totalidade da participação que detinha na Tesla Inc., um dos seus principais clientes de baterias para veículos elétricos, por cerca de 400 mil milhões de ienes ($3,61 mil milhões).

A empresa japonesa disse esta sexta-feira que completou a venda durante o ano decorrido até março deste ano.