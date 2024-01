DJ Paquistão realiza ataques aéreos no Irão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

ISLAMABAD, Paquistão (DJ Bolsa)-- O Paquistão realizou ataques aéreos na manhã desta quinta-feira dentro do território iraniano, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, tendo morto militantes paquistaneses no local.

A ação foi tomada em retaliação a um ataque aéreo iraniano dentro do Paquistão na terça-feira, que tinha como alvo insurgentes iranianos....