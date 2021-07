DJ PBOC pede aos bancos que emprestem às pequenas empresas

(DJ Bolsa)-- O Banco Popular da China, ou PBOC, pediu esta segunda-feira aos bancos do país que aumentem ainda mais os empréstimos às pequenas empresas, enquanto reduzem as taxas de crédito.

O banco central pediu às suas agências que utilizem melhor as ferramentas de crédito para orientar as instituições financeiras a aumentar os empréstimos a pequenas e médias empresas.