DJ PBOC sobe rácio de reserva de moeda estrangeira dos bancos

(DJ Bolsa)-- O banco central da China disse esta quinta-feira que vai aumentar a quantidade de depósitos em moeda estrangeira que os bancos devem reservar, numa tentativa de controlar a valorização do yuan.

O Banco Popular da China, ou PBOC, disse que vai aumentar o rácio de reserva obrigatória, ou RRR, para depósitos em moeda estrangeira em 2 pontos percentuais, para 9%, a partir de 15 de dezembro.