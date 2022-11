DJ PBOC vai permitir que bancos adiem reembolsos de créditos de pequenas empresas

(DJ Bolsa)-- O banco central da China disse esta segunda-feira que vai permitir que os bancos comerciais adiem os pagamentos dos empréstimos realizados por pequenas empresas que terão de ser pagos no último trimestre do ano, no âmbito dos esforços para proteger o crescimento económico.

O Banco Popular da China, ou PBOC, disse num aviso publicado no seu website que o reembolso do principal e dos juros pode ser prolongado ...