DJ Petrobras: CEO diz que se quer manter no cargo até fim de março - fonte

SÃO PAULO (DJ Bolsa)-- O CEO da Petróleo Brasileiro SA, Roberto Castello Branco, diz que não se vai demitir do cargo, apesar das tentativas do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, para o substituir, dizendo que pretende manter-se no cargo até ao fim oficial do mandato -- 20 de março --, de acordo com uma fonte.

Na sexta-feira, Bolsonaro nomeou o General Joaquim Silva e Luna, para assumir o cargo de CEO da Petrobras.

