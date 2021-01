DJ Petróleo deve atingir níveis do início de 2020 no final deste ano - sondagem

(DJ Bolsa)-- Os futuros do Brent vão subir para $59,18 por barril no último trimestre deste ano, enquanto o West Texas Intermediate -- o benchmark dos EUA -- deve atingir os $56,14 por barril nos últimos meses de 2021, de acordo com uma sondagem do Wall Street Journal a 12 bancos de investimento.

As previsões representam uma subida de 7% e 8% face às previsões da banca no mês passado para os preços do petró... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone