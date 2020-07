DJ Peugeot: Lucro do 1S afunda; receitas caíram com impacto do coronavírus

(DJ Bolsa)-- A Peugeot SA disse esta terça-feira que o lucro da primeira metade do ano caiu, ao passo que as receitas desceram devido ao forte impacto da pandemia de coronavírus no setor automóvel a nível global.

A fabricante automóvel francesa registou um lucro líquido de 595 milhões de euros ($699,3 milhões), o que compara com EUR1,83 mil milhões na primeira metade de 2019.