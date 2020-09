DJ Pfizer, BioNTech propõem fornecer a UE com 200M de doses da vacina

(DJ Bolsa)-- A Pfizer Inc. e a BioNTech SE disseram que propuseram fornecer 200 milhões de doses da candidata à vacina para a Covid-19 para a UE, com as entregas a começar no final do ano.

Os Estados-membros da UE terão a opção de adicionar mais 100 milhões de doses da candidata à vacina BNT162 de RNA mensageiro, disseram as empresas esta quarta-feira.