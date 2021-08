DJ Pfizer, BioNTech querem aprovação da FDA para reforço de vacina

(DJ Bolsa)-- A Pfizer Inc. e a parceira BioNTech SE apresentaram aos reguladores dos EUA os dados necessários para abrir caminho a um reforço da vacinação contra a Covid-19 para a população em geral.

As empresas disseram na segunda-feira que enviaram à Food and Drug Administration, ou FDA, resultados de um pequeno ensaio inicial que mostra que uma terceira dose da vacina gera níveis mais elevados de anticorpos neutralizadores ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone