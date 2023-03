DJ Pfizer chega a acordo para comprar Seagen por $43mM

(DJ Bolsa)-- A Pfizer chegou a acordo para pagar $43 mil milhões pela biotecnológica Seagen e pelos seus medicamentos pioneiros que atacam cancro como um míssil teleguiado.

Sob os termos do acordo, a Pfizer vai pagar $229 por ação, disse a farmacêutica esta segunda-feira. As empresas preveem que o acordo seja concluído no fim deste ano ou início do próximo.

