DJ Pfizer: Lucro sobe no 1T com vacina para Covid-19 a ajudar as receitas

(DJ Bolsa)-- A Pfizer Inc. registou lucros e receitas mais elevados no primeiro trimestre, um crescimento impulsionado em parte pelos $3,5 mil milhões de vendas da vacina para a Covid-19.

A farmacêutica reportou lucros por ação de $0,86, mais que os $0,60 do período homólogo. O lucro líquido total ascendeu a $4,88 mil milhões, em relação a $3,36 mil milhões.