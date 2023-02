DJ Pfizer prevê queda das receitas com menos procura por vacinas

(DJ Bolsa)-- A Pfizer Inc. prevê que as receitas caiam até um terço em 2023, uma vez que a procura por produtos relacionados com a Covid-19 continua a diminuir.

A farmacêutica de Nova Iorque disse esta terça-feira que as receitas deste ano deve ser entre $67 mil milhões e $71 mil milhões, depois de terem crescido 23% para $100,3 mil milhões em 2022. Excluindo os produtos relacionados com a Covid-19, a Pfizer ...