DJ Pfizer regista queda dos lucros e receitas com descida da procura

(DJ Bolsa)-- A Pfizer Inc. registou uma queda dos lucros no último trimestre em termos homólogos, com a redução da procura durante a pandemia a prejudicar as vendas da empresa.

A farmacêutica norte-americana registou um lucro de $2,19 mil milhões, ou $0,39 por ação, face a um lucro de $7,68 mil milhões, ou $1,36 por ação, no período homólogo.