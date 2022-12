DJ Pfizer: Reguladores europeus e dos EUA vão rever tratamento para colite ulcerosa

(DJ Bolsa)-- A Pfizer Inc. disse que os reguladores dos EUA e da Europa concordaram em rever o etrasimod para o tratamento de colite ulcerosa depois de dois ensaios recentes terem demonstrado remissão clínica significativa em comparação com um placebo.

A farmacêutica com sede em Nova York disse esta quarta-feira que a Food and Drug Administration, ou FDA, aceitou o novo pedido de revisão ao etrasimod para indiví...