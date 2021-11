DJ Pfizer sobe previsão de vendas com ajuda da vacina para a Covid-19

(DJ Bolsa)-- A Pfizer Inc. aumentou a previsão de vendas com a ajuda da vacina para a Covid-19 este ano para cerca de $36 mil milhões, uma subida de cerca de 7% em relação à orientação anterior.

A estimativa reflete a inoculação prevista de cerca de 2,3 mil milhões de doses de vacinas este ano, disse a Pfizer esta terça-feira.