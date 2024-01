DJ Pfizer supera expectativas de lucros; reafirma previsões para 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Pfizer excedeu as estimativas de lucros esta terça-feira, com o lucro ajustado por ação a ficar acima das previsões de Wall Street, e a farmacêutica norte-americana reafirmou a orientação para 2024.

A empresa superou as expectativas com um lucro ajustado de $0,10 por ação no quarto trimestre. Analistas consultados pela FacSet previam um prejuízo ajustado de cerca de $0,18.

