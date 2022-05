DJ Pfizer vai vender vacinas, medicamentos a preços mais baixos em países pobres

(DJ Bolsa)-- A Pfizer Inc. vai vender cerca de 20 dos seus medicamentos e vacinas patenteados a alguns dos países mais pobres do mundo, sem fins lucrativos.

No âmbito deste programa, a Pfizer vai começar a enviar os produtos farmacêuticos para o Gana, Malawi, Ruanda, Senegal e Uganda antes do final do ano, disse o CEO da empresa, Albert Bourla, numa entrevista.