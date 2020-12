DJ Piratas informáticos da Coreia do Norte atacaram farmacêuticas

SEUL (DJ Bolsa)-- Os piratas informáticos da Coreia do Norte atacaram pelo menos seis farmacêuticas nos EUA, Reino Unido e Coreia do Sul que estão a desenvolver tratamentos para a Covid-19, de acordo com fontes próximas do assunto.

As empresas incluem alvos que não foram anunciados anteriormente nos EUA: Johnson & Johnson e a Novavax Inc., que estão ambas a desenvolver vacinas experimentais, disseram as fontes....

